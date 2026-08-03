В Италии наступила "демографическая зима": почему страна теряет население

Италия задыхается от структурного кризиса. В стране умерло 650 тыс. человек, а родилось ровно в два раза меньше. Итог 2025 года - минус 300 тыс. Это как если бы с карты страны исчезла целая Верона.

Средний возраст итальянца составляет 49 лет - это самая старая нация в Евросоюзе. Население Италии сегодня насчитывает 58 млн человек. Цифра солидная, но рождаемость падает уже несколько лет. Семьи становятся меньше, дети появляются позже, а часть людей откладывает решение на неопределенный срок. На это обратил внимание британский журналист Шон Томас из The Telegraph.

Власти Италии официально признали демографический кризис национальной чрезвычайной ситуацией. Коэффициент рождаемости стал самым низким с момента объединения страны в 1861 году. Рекордное падение рождаемости в стране называют "демографической зимой". Как пишет Space Daily со ссылкой на западные СМИ, ситуация приобрела масштабы, угрожающие будущему нации.

Так почему же итальянцы не заводят детей? Ответ прост и жесток одновременно. Говорят, что в последние годы Италия получила сразу три удара - мало рождений, много пожилых и дорогая жизнь, которая делает планы на детей более рискованными.

Молодежная безработица в стране выше 20 %. Молодой итальянец в 25 лет в среднем живет с родителями и работает по краткосрочному контракту без каких-либо гарантий. Съемное жилье в Риме или Милане съедает 60-70 % зарплаты. Средняя зарплата составляет 2,5 тыс. евро. Ипотека - мечта для избранных. Детский сад, продленка, врач - все платное или с очередью на годы. В такой ситуации завести ребенка является не радостью, а финансовым риском, на который решаются все меньше людей.

Факт За 2025 год из Италии уехали 100 тыс. человек.

И, конечно, все упирается в деньги. Италия является единственной крупной экономикой, где реальные зарплаты ниже, чем в 1990 году. Виной тому - серьезная инфляция.

ВВП на душу населения в Италии с момента введения евро практически не изменился. При этом государственный долг Авзонии (древнее поэтическое название Италии. - Прим. news.by) cоставляет почти 140 % от ВВП страны. Ежегодно только на проценты от долгов Рим тратит 80 млрд евро.

Где Рим потерял былое величие. Почему стареет и вымирает Италия. Почему демография ушла под откос. Об этом и не только смотрите в новом выпуске "Понятной политики".