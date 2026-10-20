В Италии опустели полки магазинов из-за блокировки дорог протестующими

В южной и центральной Италии опустели полки магазинов: водители грузовиков и крестьяне начали блокировать автодороги, чтобы добиться у правительства решения проблемы с горючим.

Дизель в Италии стоит сейчас без малого 2,5 евро, однако и по этой цене его можно найти с трудом.

Для фермеров и грузоперевозчиков подобное означает катастрофу: тракторы и автомобили вынужденно стоят на приколе.

Тем временем на севере страны продолжается противостояние: в Милане накануне вновь произошли столкновения с полицией. И власти, похоже, отчаялись справиться с проблемой обычными средствами: в Милан отправлены 500 военных, которым даны самые широкие полномочия в вопросах наведения порядка.