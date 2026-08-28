В Италии осудили расходы на перевооружение. Партия "Национальное будущее" раскритиковала неравнозначность расходов правительства при необходимости сдерживать цены на топливо.

Основатель партии Роберто Ваначчи напомнил, что Рим запросил почти 9 млрд евро из программы военного кредитования ЕС на финансирование новых инвестиций в оборону. Вместе с тем правительство выделило всего 130 млн для продления (до 5 сентября) снижения акцизов на топливо.

Политик подчеркнул: если на оборону разрабатываются долгосрочные программы на миллиарды евро, то семьям, трудящимся и перевозчикам предлагаются временные меры.

Фото sb.by