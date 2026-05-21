В Италии планируют возродить атомную энергетику
Автор:Редакция news.by
Италия планирует возродить атомную энергетику. Премьер-министр Мелони намерена отменить запрет на мирный атом, действовавший четыре десятилетия. Ставка делается на опасения по поводу энергетической безопасности и стремительный рост цен на электроэнергию, сообщает Politico.
Мелони уже заявила в сенате, что к лету будет принят закон, разрешающий строительство, а также подзаконные акты, устанавливающие правовую базу, необходимую для возобновления производства атомной энергии в Италии.
Эксперты при этом предупреждают, что из-за сопротивления регионов реализация проекта может затянуться на годы. До этого итальянцы отвергли атомную энергетику на референдумах в 1987 и 2011 годах.