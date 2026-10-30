В Италии проходит всеобщая забастовка, объявленная Союзом базовых профсоюзов. Акция затрагивает в основном медицинские учреждения, школы и транспорт. В поддержку бастующих активно выходят студенты. Люди недовольны падением уровня жизни, снижением покупательной способности, дефицитом финансирования образования и здравоохранения.

Также участники забастовки выступают против экономики войны, милитаризации и перевооружения. Об антивоенной позиции заявили бастующие сотрудники портов - они не хотят участвовать в разгрузке военных грузов, не желая быть причастными к конфликтам.

Забастовка портовых работников, по данным профсоюзов, может охватить более чем 100 гаваней в Италии, Франции, Греции, Германии и США.