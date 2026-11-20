Всеобщая национальная забастовка против "антинародного" варианта госбюджета проходит в Италии. Стачка затронула транспортный сектор, медицинские и образовательные учреждения.

Бюджет, предложенный премьером Мелони на следующий год, значительно сокращает расходы на соцсферу, образование и здравоохранение. Протестующие также не согласны с увеличением военных расходов и спонсированием Украины, в то время как жизнь простого итальянца неизменно дорожает. По всей Италии организовано не менее сотни акций протеста. Приняты усиленные меры безопасности во избежание беспорядков.