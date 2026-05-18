В Италии прошла всеобщая забастовка против войны и высокой стоимости жизни
Автор:Редакция news.by
В Италии проходит суточная общенациональная забастовка, охватившая различные секторы экономики. Закрыты многие школы и ряд медицинских учреждений.
Участники акции предупредили о перебоях в работе транспорта, коммунальных служб и офисов. Забастовка объявлена в поддержку сектора Газа, а также "против войны и геноцида, высокой стоимости жизни и эксплуатации". Протестующие требуют прекратить увеличение военных расходов и остановить кризис в системе социального обеспечения.