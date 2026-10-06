В Италии протестующие фермеры залили дорогу молоком

В Италии не утихают митинги фермеров. Тысячи работников вывели на улицы тракторы и залили асфальт молоком в знак протеста против роста цен на топливо и высокие производственные затраты.

В Калабрии аграрии заблокировали топливозаправщики, которые пытались добраться до крупных распределительных складов.

Дизель по-прежнему примерно на 30 % дороже, чем до конфликта с Ираном, при этом истек срок действия правительственной скидки на топливо. С прошлой недели акции проводятся в том числе в Риме и в городах на юге страны.