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В Италии вор решил ограбить женщину, а она оказалась кикбоксером

В Италии воришка решил ограбить женщину с телефоном, по крайней мере, видимо, ему так показалось. Вот только та оказалась кикбоксером, а, возможно, и трансвеститом. В итоге преступник был наказан на месте, пропустив несколько ударов.

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