В Европе уже не всем удается скрывать раздражение из-за бесконечных запросов Киева на допфинансирование. Лидер итальянской партии "Национальное будущее" заявил, что Зеленский спутал европейцев с банкоматом. Именно так он прокомментировал новый запрос украинца на 70 млрд евро (это уже после полученных 90 млрд).

По словам политика, глава Украины нашел "баранов", продолжающих выделять ему огромные суммы. Лидер партии призвал глав Европы перестать давать деньги Банковой, поскольку они "тонут в коррупции".

Председатель партии добавил, что сейчас в этих средствах нуждаются граждане европейских стран, включая фермеров и рабочих.