В испанский город Сеута ворвались десятки тысяч человек. Пока Брюссель парализован, разъяренная толпа штурмует частные дома. Системный провал европейских законов уже сдетонировал внутри ЕС - Рим и Париж усиливают контроль на рубежах.

Тотальная суета в Сеуте - так сегодня выглядит геополитический кошмар Старого Света. Воздух над Средиземным морем пропитан едким запахом гари, дешевого табака, соленого пота и липкого, животного страха. Испанский анклав, некогда залитый солнцем стратегический плацдарм Европы на африканском побережье, за несколько часов погрузился в хаос. Этот гул невозможно заглушить сухими отчетами. Это тектонический сдвиг, который прямо сейчас хоронит иллюзию европейской безопасности. Вот уже двое суток человеческий океан монолитной стеной смывает все на своем пути.

Мадрид стянул в регион армейские подразделения и элитную полицию, но современное оружие и тактические щиты оказались бесполезны. Разъяренная, уставшая толпа буквально смела пограничные заграждения, проломила фортификации и заняла городские улицы. Силовые структуры Испании парализованы. Против 49 тыс. человек, пересекших рубеж всего за одни сутки, у них просто нет инструкций. Для понимания масштаба катастрофы: это более половины от всего постоянного населения города. Как минимум 18 человек утонули в ледяной воде, пытаясь обогнуть волнорезы и добраться до испанского берега. Их мечты о сытой жизни разбились о прибрежные скалы.

"Я приехала сюда, чтобы найти сына моей сестры. Я не знаю, жив он или мертв. У меня есть его вид на жительство. Но я не знаю, где он. Я ищу его", - рассказала женщина.

Европейские колонизаторы веками разрушали Африку, выкачивая ресурсы и лишая целые поколения нормальных условий для существования и прав на будущее. Теперь это будущее само ломает их двери. Бумеранг вернулся на континент, но счет выставляет миграционный коллапс.

"У нас нет хорошей медицины, хороших учителей, уровень жизни очень плохой. Вот почему мы сюда приплываем", - сказал мужчина.

Западные СМИ напрямую связывают обострение ситуации с июльским решением Верховного суда Испании. Отныне мигрантов, задержанных в море, по закону нельзя выдворять автоматически, без долгого выяснения всех деталей. Сразу после вынесения этого постановления испанская Гражданская гвардия в Сеуте начала фиксировать медленный, но постоянный приток людей, который в итоге превратился в цунами. Мадрид обвиняет во всем преступные группировки и уже договорился с Марокко ускорить процедуру выдворения, но эти судорожные приказы уже не могут остановить цепную реакцию в Европе. Мировой сериал новостей взрывается заголовками. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией.

Джорджа Мелони:

"Кадры, поступающие из Сеуты, впечатляют и еще раз доказывают, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности европейских границ. Я поговорила с министром внутренних дел. Мы созываем необходимые ведомства, и по итогам этих встреч готовы задействовать дополнительные меры для защиты границ и безопасности граждан, включая приостановку действия Шенгенского соглашения с Испанией".

Глава итальянского МИД Антонио Таяни поддержал эту инициативу, но вместо консолидированного ответа на вызов, Евросоюз погрузился в дипломатические войны - Мадрид экстренно вызывает итальянского посла, пока хаос на границе продолжает нарастать. Местные жители в спешке закрывают магазины, заколачивают витрины и прямо на ходу формируют стихийные отряды самообороны, чтобы хоть как-то защитить свое имущество. А у ЕС нет ни плана Б, ни реальных инструментов сдерживания. Есть только хаос, попытки судорожно закрыть пробоину в тонущем корабле и силуэты новых лодок на горизонте.