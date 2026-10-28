В Израиле подводят итоги выборов в Кнессет - явного лидера нет

В Израиле подводят итоги выборов в Кнессет, которые, судя по экзитполам, завершились отсутствием явного победителя.

После подсчета 30 % бюллетеней ни один из противоборствующих блоков не смог набрать 61 мандат, необходимый для формирования правительства. Партия Нетаньяху лидирует как крупнейшая одиночная сила, но его правый блок пока набирает только 52 места. Оппозиционный альянс Айзенкота идет практически вровень, забирая 49 мандатов, при этом экс-глава Генштаба уже публично объявил о победе и конце "коалиции провала".

Голосование отметилось беспрецедентной явкой - почти 78 %, что стало рекордом за последние 30 лет. Сенсационный результат показали арабские партии, получающие рекордные 19 мест и статус вершителей судеб.

Теперь, судя по всему, судьба кресла премьера решится в ходе изнурительных коалиционных переговоров, которые могут растянуться на недели.