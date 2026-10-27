В Израиле выбирают Кнессет 26-го созыва

В Израиле проходят парламентские выборы. Около 7 млн граждан выбирают состав Кнессета 26-го созыва. Голосование развернулось в условиях жесточайшего раскола в обществе, затяжной войны и масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Партия нынешнего премьер-министра Нетаньяху практически не имеет шансов получить в Кнессете большинство, даже опираясь на союзников. Так же обстоят дела у его противников, которых возглавляет Гади Айзенкот.

Сэм Медник, корреспондент агентства Associated Press:

"Это голосование называют одним из самых судьбоносных в новейшей истории Израиля. Нынешние выборы - это, по сути, референдум о доверии премьеру Биньямину Нетаньяху. Опросы показывают минимальный разрыв между Нетаньяху и его главным соперником Гади Айзенкотом. Последний - бывший глава Генштаба, и он уже пообещал созвать комиссию по расследованию событий 7 октября. В Израиле голосуют за партии, и еще ни одна из них в истории не получала абсолютного большинства в 61 мандат. Так что впереди - формирование коалиций. Голосование продлится до вечера, затем появятся данные экзитполов, но имя нового премьера страна может не узнать еще недели или даже месяцы".

Для Израиля смена лидера будет означать отказ от нынешней ястребиной и ультранационалистической политики. Для Нетаньяху, как премьера войны, может стать спасением возобновление конфликта с Ираном. Так или иначе, выборы решают во многом не только судьбу страны, но и региона в целом.