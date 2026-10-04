В Калифорнии борются с крупным лесным пожаром

Аномальный град выпал в Парагвае, где сильные грозы накрыли Асунсьон и другие районы. Залитые дождем улицы взрывались от падающего льда. Град размером с теннисный разбивал стекла машин, повреждал кузов авто и крыши домов.

В американском штате Калифорния разгорается крупный лесной пожар. Огонь охватил уже 340 гектаров, в трех районах объявили эвакуацию. Предупреждения о возможности таких мер действуют для еще 9 районов округа Лос-Анджелес. Пожарные борются с огнем как на земле, так и с воздуха.