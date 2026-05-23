В Калифорнии началась массовая эвакуация жителей из-за химической угрозы

В Калифорнии эвакуируют 44 тыс. человек из-за угрозы утечки химикатов на заводе в округе Ориндж. Распоряжение коснулось жителей нескольких городов.



Причиной стала критическая ситуация на аэрокосмическом заводе, где произошел перегрев и утечка из промышленного резервуара. В аварийном баке находится более 22 тыс. литров крайне летучего токсичного вещества, которое используется в производстве авиационного пластика. Установлено, что избежать разрушения резервуара не получится.



Спасательным службам удалось временно стабилизировать температуру бака, сейчас специалисты думают над тем, что можно сделать в этой ситуации. Пока информации о пострадавших нет.