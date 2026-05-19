В Калифорнии подростки напали на мечеть: убили троих и покончили с собой

Стрельба в исламском центре Сан-Диего в Калифорнии. Огонь открыли двое подростков 17 и 19 лет и убили троих человек. Детей из школы при мечети экстренно эвакуировали, к месту происшествия прибыли около 100 полицейских. В итоге нападавшие покончили с собой, их тела обнаружили в автомобиле, сообщили в полиции.

Удалось установить, что перед нападением один из стрелявших украл три единицы огнестрельного оружия из дома своей матери. Следователи также сообщили, что нападавший оставил предсмертную записку, содержащую отсылки к расовому превосходству.