В Калифорнии вспыхнул крупный лесной пожар: объявлена экстренная эвакуация и отключения света

Юго-Запад США во власти огня. В Южной Калифорнии вспыхнул крупный лесной пожар. Причиной стали экстремальные погодные условия: температура воздуха 38 градусов и падение влажности.

Огонь охватил жилые кварталы

Усугубляет ситуацию мощный сухой ветер. Пожарные службы ведут борьбу с огнем круглосуточно, но удалось локализовать не более 20 % возгорания.

Огонь охватил жилые кварталы. Население экстренно эвакуировано. В зоне опасности остаются сотни построек. Чтобы предотвратить новые замыкания и возгорания, энергокомпании обесточили районы: без света остаются до 180 тыс. потребителей.