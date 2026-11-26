Канадская система здравоохранения переживает глубокий кризис, сообщают местные СМИ.

За год в ожидании медицинской помощи в стране умерли 29 тыс. человек. Причина заключается в бесконечных очередях к специалистам.

Если со своевременной диагностикой в Канаде еще как-то справляются, то с хирургическими операциями серьезно запаздывают: только за год очереди к врачам этого профиля выросли на 17 %.

Впрочем, нельзя сказать, что в стране не ищут выхода из сложной ситуации - людям, которые обращаются к врачам за помощью, все активнее предлагают эвтаназию. Добровольное самоубийство с помощью медиков за последние 10 лет совершили в стране 100 тыс. пациентов.