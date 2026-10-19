В Канаде объявлен траур по погибшим из-за пожара на военной базе

В Канаде объявлен общенациональный траур из-за трагического происшествия. В результате ночного пожара на военной базе погибли 4 человека, еще почти 40 военнослужащих госпитализированы с тяжелыми ожогами и травмами. 19 находятся в критическом состоянии.

Как стало известно, в ходе боевых учений на базе применение снарядов спровоцировало горение сухой растительности, и этому изначально не придали особого значения. Однако шквалистый ветер неожиданно перебросил стену огня на личный состав.