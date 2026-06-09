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В Канаде предлагают запретить соцсети детям до 16 лет

Власти Канады готовятся законодательно запретить детям до 16 лет доступ к социальным сетям. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

По данным ее источников, соответствующий законопроект может быть вынесен на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Законотворцы использовали соответствующий опыт Австралии, где такой запрет действует с декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что аналогичные меры намерены в ближайшее время ввести власти Испании и Мальдив. Подобные законодательные инициативы разрабатываются в ряде государств, включая Польшу, Данию, Францию, Испанию, Грецию и Великобританию.

Разделы:

В мире

Теги:

Канадазапретдетисоцсетизаконопроекты