В Канаде предлагают запретить соцсети детям до 16 лет

Власти Канады готовятся законодательно запретить детям до 16 лет доступ к социальным сетям. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

По данным ее источников, соответствующий законопроект может быть вынесен на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Законотворцы использовали соответствующий опыт Австралии, где такой запрет действует с декабря 2025 года.