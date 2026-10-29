В Каппадокии обрушилась скала у входа в музей Гереме

Срочные сообщения приходят из Турции. В популярной у туристов Каппадокии обрушилась скала у входа в знаменитый музей Гереме - сообщается о первых погибших. В результате внезапного падения массивных валунов два человека скончались на месте, еще один получил тяжелые ранения.

На месте трагедии экстренно развернут кризисный центр. Район ЧП полностью оцеплен. Спасатели продолжают поисковую операцию, поскольку под обломками древней породы все еще могут оставаться заблокированные люди.