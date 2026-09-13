Скандальная выходка ультраправых в Литве: здесь несколько десятков националистов окружили мечеть в Каунасе. К культовому зданию, как раз перед началом намаза, принесли свиную голову.

Прибывшая полиция не вмешивалась, а лишь следила за тем, чтобы ультраправые не устроили погром. Радикалам грозит пустяковый штраф: они заплатят за нарушение общественного порядка около 30 евро.

Между тем мусульмане в Литве и, в частности, в самом Каунасе проживают с XIV века. Таким образом, выходка националистов направлена не столько против мигрантов, сколько против своих же сограждан, предки которых сыграли в истории страны колоссальную и при этом сугубо положительную роль.