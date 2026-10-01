В Каунасском районе построят завод для танков Leopard 2A8

В Литве официально дали старт масштабной милитаризации промышленности. В Каунасском районе сегодня прошла церемония старта строительства завода по сборке и ремонту тяжелой бронетехники.

На предприятии планируют обслуживать самые современные немецкие танки Leopard 2A8, а также другую тяжелую технику Вооруженных сил Литвы. Общий объем инвестиций в проект составит около 50 млн евро, из которых большая часть пойдет на проектирование и возведение цехов. Завершить строительные работы планируется к ноябрю 2027 года.

Эксперты отмечают: реальные плоды эта дорогая инициатива принесет нескоро - первый танк, собранный на литовской площадке, сойдет с конвейера в лучшем случае в конце 2028 года.Завершить строительные работы планируется к ноябрю 2027 года. Эксперты отмечают: реальные плоды эта дорогая инициатива принесет нескоро - первый танк, собранный на литовской площадке, сойдет с конвейера в лучшем случае в конце 2028 года.