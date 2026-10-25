В Кении при столкновении автобуса с грузовиком погибли 22 человека

В Кении произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком на главной магистрали. Как минимум 22 человека погибли, еще около 20 - ранены. Число жертв может увеличиться: многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать опасный обгон автобуса. Ранее этот участок дороги был определен как зона высокого риска ДТП, отметили в Национальном управлении транспорта и безопасности. Начато расследование.