В Херсонской области продолжается эвакуация из Алешек

Четвертые - важнейшие - сутки режима тишины в Херсонской области - в зоне гуманитарной операции по эвакуации жителей города Алешки.

Для тех, кто решил остаться в блокадном городе на линии фронта, доставлено несколько десятков тонн продуктов, средств гигиены, лекарств и топлива для генераторов.

Гуманитарная операция согласована и координируется уполномоченными по правам человека России и Украины.

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России:

"Это наша важная миссия - передать людям гуманитарную помощь, в которой они нуждаются, и обеспечить их безопасность. Сегодня организована большая колонна, в которой находятся 25 автобусов. Это как минимум 750 мест".

Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека в Украине:

"Все хорошо. Скоро будем в Украине. Всех встретят в Черниговской области. Сначала мы встретим, затем отвезем в больницы, и если понадобится что-то еще, мы поможем отвезти вас к родственникам в пределах Украины, в любой населенный пункт".

Сначала желающие уехать на территорию Украины вместе с представителями Киева направятся в аэропорт Анапы для последующего вылета в Гомель. Сообщается, что инцидентов в зоне гуманитарной миссии не зафиксировано. Ранее российскими военными была проделана огромная работа по разминированию с риском для жизни, чтобы обеспечить безопасный коридор.