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В ходе беспорядков в Ирландии пострадали 12 полицейских, арестованы 16 человек

Массовые антимигрантские бунты в Северной Ирландии переросли в уличные бои с полицией. В Белфасте и его окрестностях стражи порядка применили бронеавтомобили и водометы для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков пострадали 12 полицейских, арестованы 16 человек.

Поводом для ярости местных стало жестокое нападение мигранта из Судана, который посреди улицы попытался обезглавить мужчину. Пострадавший выжил лишь благодаря прохожим.

В ответ на преступление разгневанные толпы начали блокировать дороги, прожигать транспорт и дома беженцев.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Ирландиябеспорядки