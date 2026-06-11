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В ходе беспорядков в Ирландии пострадали 12 полицейских, арестованы 16 человек
Автор:Редакция news.by
Массовые антимигрантские бунты в Северной Ирландии переросли в уличные бои с полицией. В Белфасте и его окрестностях стражи порядка применили бронеавтомобили и водометы для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков пострадали 12 полицейских, арестованы 16 человек.
Поводом для ярости местных стало жестокое нападение мигранта из Судана, который посреди улицы попытался обезглавить мужчину. Пострадавший выжил лишь благодаря прохожим.
В ответ на преступление разгневанные толпы начали блокировать дороги, прожигать транспорт и дома беженцев.