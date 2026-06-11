В ходе беспорядков в Ирландии пострадали 12 полицейских, арестованы 16 человек

Массовые антимигрантские бунты в Северной Ирландии переросли в уличные бои с полицией. В Белфасте и его окрестностях стражи порядка применили бронеавтомобили и водометы для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков пострадали 12 полицейских, арестованы 16 человек.