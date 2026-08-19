В Хорватии задержан украинец, причастный к подрыву "Северных потоков"

Генеральная прокуратура Германии официально сообщила о задержании в Хорватии еще одного гражданина Украины, причастного к подрыву "Северных потоков".

Накануне европейские спецслужбы взяли под стражу ключевого фигуранта дела - бывшего высокопоставленного офицера ВСУ. По версии следствия, именно он руководил всей группой диверсантов.

Задержанного скоро доставят в Берлин, его показания могут раскрыть государственную роль Киева в подготовке теракта.