В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

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Благодатный огонь сошел 19 апреля, в Великую субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, пишет ТАСС.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита - под ней располагалось место погребения Иисуса Христа. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова, верующие считают его святыней.

В Беларусь лампаду с Благодатным огнем от гроба Господня доставят утром 20 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви. По традиции самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного прилетит со святыней из Иерусалима в московский аэропорт Внуково 19 апреля в 23:00. Там их будут встречать представители Синодального отдела Белорусской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь, которые и доставят лампаду на белорусскую землю.