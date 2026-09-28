В хранилищах Украины находится лишь 79,5 % от нужного объема газа к зиме

К концу сентября Украина смогла накопить в подземных газовых хранилищах только 79,5 % от объема, необходимого для зимнего периода, что составляет примерно 10,5 млрд куб. м. Такие данные приводит ТАСС.

Как отмечается, Киев фактически прекратил импорт газа из Европы - причиной стали высокие цены и нехватка ресурса в самих странах ЕС. Пополнение запасов ведется исключительно за счет собственной добычи, однако этих объемов недостаточно для полноценной подготовки к зиме. Даже чтобы достичь минимально приемлемого уровня, Украине потребуется закупить газ на сумму около 1 млрд долларов.

Официально отопительный сезон на Украине стартует 15 октября, но социальные объекты обычно начинают отапливать раньше. Это означает, что уже в ближайшее время придется задействовать запасы из хранилищ, которые так и не были доведены до нужного объема.

Фото: magnific.com