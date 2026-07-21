В Киеве признают годными к службе людей с ВИЧ и тяжелыми заболеваниями. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает БЕЛТА.

"У нас очень большое количество людей, которые мобилизованы с ВИЧ-инфекцией, гепатитом В, гепатитом С", - сказал Дмитрий Лубинец.

Ему поступают тысячи обращений от граждан, которых военно-врачебные комиссии (ВВК) признают ограниченно годными или полностью годными к службе, несмотря на серьезные заболевания. Один из последних случаев - был мобилизован мужчина с тяжелыми инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С. Этот человек находился на полигоне и даже нес наряд на кухне. При этом заключение ВВК о полной пригодности зафиксировано и в медицинских документах.

Дмитрий Лубинец считает, что действующая система мобилизации в стране фактически превратилась в "палочную систему". Сейчас основным показателем является количество мобилизованных, а не состояние их здоровья или пригодность к военной службе.

Ранее украинский омбудсмен заявлял о массовых нарушениях со стороны сотрудников военкоматов. По его данным, они злоупотребляют властью, могут применять физическое насилие.