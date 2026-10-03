В Киеве прошла акция за мир

Киевляне вышли на Майдан с требованием мира. Протестующие резко критиковали украинские власти и требовали немедленного начала переговоров. Организатором акции выступил военнослужащий 41-й бригады ВСУ, одессит Александр Тодоров.

По данным его представителей, в столицу из разных регионов уже прибыли около 4 тыс. человек. Сам Тодоров заявил, что из-за призывов к миру его пытались принудительно поместить в психбольницу и отправить на передовую.

Акции проходят на фоне сильной усталости общества: согласно недавним соцопросам, более 72 % граждан Украины выступают за проведение мирных переговоров.