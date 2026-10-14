В Киеве разгорается скандал из-за провала подготовки столицы к зиме

В Киеве разгорается политический скандал из-за провала подготовки столицы к зиме. Мэра города Виталия Кличко экстренно вызвали в Верховную раду для отчета о плачевном состоянии критической инфраструктуры. В ходе выступления столичный градоначальник перешел в жесткую контратаку против Банковой, обвинив руководство страны в попытках сместить его с должности. Он потребовал отчета о судьбе миллиардов, выделенных на защиту объектов "Укрэнерго", и спросил у депутатов, где находится обещанная противовоздушная оборона столицы.

Виталий Кличко, мэр Киева:

Виталий Кличко

"Из всех утюгов и не только мы слышим, что в Киеве все не так, что-то плохо сделано, и складывается впечатление, будто мы живем где-то в 2019 году. Можно говорить что угодно, даже Третью мировую войну можно повесить на Кличко. Но вопрос не только у меня, у каждого из вас такой вопрос: где противовоздушная оборона столицы Украины? Где защита объектов Укрэнерго? Где миллиарды, которые были на это выделены?"

В здании Рады во время выступления Кличко не было интернета и питания от центральной электросети. Зал заседаний освещали от генераторов. Также в парламенте Украины проблемы с водоснабжением, сообщает украинский депутат Ярослав Железняк. Он обвинил во всем и Кличко, и Зеленского, которые целый год "перекладывают друг на друга ответственность" за обстановку в городе.