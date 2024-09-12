В Киеве устроили массовую облаву на поклонников группы "Океан Эльзы"

Мобилизация в Украине идет по плану.



В центре Киева военкомы устроили массовую облаву на поклонников группы "Океан Эльзы".



Сообщается, что работали сотни военкомов и полицейских. Они подходили к молодым людям и требовали предъявить документы. Некоторых под крики "Позор!" силой заталкивали в машины и увозили.