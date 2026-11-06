В Киеве вспыхнули массовые протесты из-за отключений света

Левый берег Киева оказался под угрозой "коммунального апокалипсиса". Об этом заявил местный депутат, отметив, что в городе отсутствуют вода, отопление и электричество, а жителям, возможно, придется оборудовать уличные туалеты.

Из-за длительных отключений света киевляне начали перекрывать дороги. Массовые протесты вспыхнули в жилом массиве Виноградарь, где возмущенные люди вышли на улицы.

Ситуация в украинской столице стремительно ухудшается. Во многих регионах Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии, а промышленные предприятия работают в режиме ограничения мощности.