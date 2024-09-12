В Киеве задумались о территориальных уступках

В Киеве впервые всерьез начали обсуждать сценарии территориальных уступок России, пишет Der Spiegel со ссылкой на украинского чиновника. По его словам, раньше Украина имела неправильное представление о разрешении конфликта. Теперь понимает, что без уступок не обойтись, а сделка должна быть выгодной для Москвы, заявил собеседник издания. Он подчеркнул, что боевой дух ВСУ снижается. Более того, как считает источник, вне зависимости от того, кто победит на выборах президента в Америке, США "будут медленно, но уверенно устраняться" от оказания военной помощи.