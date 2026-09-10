В Киеве заговорили о нападениях на украинцев в Польше

Украинцы все чаще сталкиваются с враждебным отношением в Польше, заявили в офисе Зеленского.

Сообщается, что вести разговоры на украинском языке в польском общественном транспорте небезопасно. С буллингом сталкиваются, в том числе, дети и молодые девушки. Причем часть пострадавших не рассказывает о произошедшем и не обращается за помощью.

Так, в Гданьске на пляже девушку ударили бутылкой по голове из-за песни на украинском языке. А в городе Ченстохова пассажирка набросилась на водителя такси из Украины. В Кракове начальник на стройке накинулся на рабочего с криками о том, что ему надо идти воевать за Киев.

Фото РИА Новости