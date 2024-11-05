В киевском парке Славы демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны Ивана Черняховского, Павла Рыбалко, Сидора Ковпака и Алексея Федорова.



При жизни все упомянутые были дважды удостоены звания Героя Советского Союза и отличились при освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков. Дальнейшая судьба бюстов неизвестна.



Решение о сносе городской Совет Киева принял еще 5 июля. Критикуя произошедшее, некоторые депутаты Верховной рады предлагали переименовать парк в Бесславный.