В Кишиневе тысячи граждан требуют распустить парламент и провести выборы

Тарифный бунт в Молдове. Тысячи граждан собрались на митинги в Кишиневе, требуя немедленного роспуска парламента и досрочных выборов. Люди стремительно банкротятся и вынуждены отказываться от самого необходимого - из-за нового ценового удара. С октября тариф на газ в стране вырастет сразу на 29%. И это уже второе повышение за осень. В сентябре тариф был повышен на 41%. Собравшиеся утверждают, что перезагрузка власти - единственный выход из кризиса, и отмечают: чиновники просто пользуются терпением молдаван, заставляя их отдавать последнее за тепло в домах.

Василе Костюк, лидер партии "Демократия дома":

"До какого уровня воровства дошла эта желтая бригада? Знаете почему? Потому что мы не поставили их на место ни в 2022-м, ни в 2024-м. Не вышли на улицы - платили, банкротились и шли дальше. И они увидели: граждане - люди терпеливые. Не будут покупать лекарства, не будут покупать хлеб, но будут платить завышенные счета. И власть решает: а почему бы еще раз не поднять цену?"

Сегодня к общему недовольству добавился и бунт молдавских деревень. Сельские труженики вывели на дороги свои тракторы и комбайны. Из-за дороговизны семян, удобрений и топлива, а также из-за планов властей поднять налоги, фермеры просто не могут работать дальше. Аграрии предупреждают, что полей под хлеб этой осенью засеют в разы меньше.