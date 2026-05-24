В Китае ливни спровоцировали наводнения и оползни

Юго-западные регионы Китая находятся во власти разрушительных ливней. В Чунцине погиб 1 человек, 17 числятся пропавшими без вести.

Экстренная ситуация и в соседней провинции Гуйчжоу, непогода спровоцировала масштабные наводнения и оползни. Подтверждена гибель 4 местных жителей, поиски еще 5 продолжаются.

В пострадавших районах разрушены дороги, затоплены дома и нарушено сообщение. Спасательные службы работают в круглосуточном режиме, проводится эвакуация населения из зон затопления.

