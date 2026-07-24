В Китае молния ударила в ракету во время запуска с космодрома

В Китае на космодроме Сичан во время запуска в ракету ударила молния. Спустя 35 секунд после старта, когда ракета уже находилась на высоте нескольких километров, молния попала в головной обтекатель и через корпус носителя и работающие двигатели ушла в землю.

Несмотря на удар, ракета-носитель продолжила полет в штатном режиме и успешно вывела на орбиту спутник.

Космическая техника оснащается специальной защитой от таких природных явлений.