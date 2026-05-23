В Китае растет число жертв аварии на угольной шахте

В Китае продолжается спасательная операция на месте взрыва в угольной шахте в провинции Шаньси на севере страны.

Количество погибших растет. На данный момент известно как минимум о 90 жертвах. Еще несколько человек остаются заблокированными в шахте. В больницы доставлены более 120 пострадавших. Всего в момент трагедии под землей находились 247 горняков.

К месту аварии направлены 6 аварийно-спасательных отрядов (это свыше 300 человек). В основном рабочие получили травмы от токсичного газа.