В Китае растет число жертв аварии на угольной шахте

В Китае продолжается спасательная операция на месте взрыва в угольной шахте в провинции Шаньси на севере страны.

Количество погибших растет. На данный момент известно как минимум о 90 жертвах. Еще несколько человек остаются заблокированными в шахте. В больницы доставлены более 120 пострадавших. Всего в момент трагедии под землей находились 247 горняков.

К месту аварии направлены 6 аварийно-спасательных отрядов (это свыше 300 человек). В основном рабочие получили травмы от токсичного газа.

Задержан ответственный за шахту представитель горнодобывающей компании. По данным местных СМИ, в 2025 году предприятие дважды было оштрафовано за нарушение правил безопасности.

