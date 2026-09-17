В Китае стартовал форум ШОС по традиционной медицине

В Китае стартовал форум Шанхайской организации сотрудничества по традиционной медицине. География участников охватывает около 20 государств. От Беларуси - делегация Совета Республики. Презентованы национальные подходы в области здравоохранения, ведь здоровье нации - один из главных приоритетов в стране, а к медицинским услугам имеют доступ 100 % граждан. Активно изучается опыт Китая в части внедрения традиционной медицины в лечебное дело.

Цзянси - одна из точек на карте Китая, где формировались подходы в традиционной медицине. Сегодня здесь располагается научно-инновационный городок в новом районе Ганьцзян, где проходит тематический форум ШОС.

Передовой опыт

Вопросы доступности, повышения качества, а также интеграции традиционных практик и передовых технологий обсуждают эксперты и представители государственных органов стран "шанхайской семьи". Интересен коллегам и белорусско-китайский опыт, о котором рассказал вице-спикер Совета Республики Игорь Брилевич на церемонии открытия форума.

Игорь Брилевич, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В "Великом Камне" активно развивается кластер медицинской продукции и биотехнологий. Китайские компании инвестируют в производство медицинского оборудования, тест-систем и лекарственных препаратов. Развитие традиционной китайской медицины в Беларуси вышло на государственный уровень. В стране официально утверждены две врачебные специальности: врач-рефлексотерапевт и врач по традиционной китайской медицине. Белорусские медики проходят обучение и стажировки непосредственно в Китае, сотрудничая с крупными медицинскими университетами провинций Чжэцзян, Чанчунь и Тяньцзинь. Беларусь и Китай регулярно проводят совместные научно-практические конференции, стажировки и обмен опытом, что позволяет нашим странам повышать доступность инноваций и высокотехнологичной помощи гражданам".

Древние рецепты внедряют в современную практику

Увидеть результаты многолетнего диалога в области традиционной медицины позволила подготовленная экспозиция. Вниманию гостей - примеры интеграции ТКМ и современных технологий, искусственного интеллекта, уникальные лекарства различных китайских провинций. Была и интересная интерактивная локация, где можно было увидеть процесс создания народных лекарств - древнюю технологию, передаваемую тысячу лет.

Хуан Гохуа, наследник нематериального культурного наследия "Цзяньшан Бон":

"Это наше древнее ремесло изготовления пилюль, которое мы называем шуйфань вань. Мы соединяем воду и порошок лекарственных трав. В зависимости от разных лекарственных материалов изготавливаются разные пилюли. Кроме того, здесь представлена наша технология резки, передаваемая тысячу лет, которая также называется тяньдао женьбан школы Цзяньчан. В древнем Китае было три знаменитых ножа. Этот нож довольно уникален, он экономит силы при резке твердых материалов. Одним ножом можно выполнять множество операций. Он может нарезать лекарственные пластинки чрезвычайно тонко, ровно и с блеском".

Обмен опытом во благо здоровья человечества

Традиционная медицина помогает укреплять здоровье людей и является хорошим примером народной дипломатии. Сегодня звучат посылы укреплять взаимодействие, прилагать больше усилий на благо народов. Путь к здоровью человечества проходит через симбиоз практик и наработок. Впереди у белорусской делегации - посещение ряда предприятий, где можно на практике увидеть внедрение традиционной китайской медицины во врачебную практику.