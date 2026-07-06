В Китае введен режим ЧС из-за рекордных ливней в провинциях Аньхой и Шаньдун

В Китае ввели экстренный режим из-за рекордных ливней. Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР активировал 4-й уровень реагирования в провинциях Аньхой и Шаньдун.

По данным Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями, мощный штормовой фронт - первый в этом сезоне - принес аномальные осадки.

При относительно слабом ветре до 23 м/с интенсивность дождей оказалась катастрофической: за час выпало до 100 мм осадков, превратив городские улицы в бурные реки.

Метеорологи предупреждают, что сильные ливни в этих регионах продолжатся как минимум до 7 июля.