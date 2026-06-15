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В КНДР заявили о необратимом статусе ядерной державы

В КНДР заявили о своем необратимом статусе ядерного государства, любые разговоры о разоружении в Пхеньяне назвали "пустым заблуждением". Такое решение стало реакцией на постоянные угрозы со стороны США, Южной Кореи и Японии.

По мнению дипломатов КНДР, Вашингтон и его союзники регулярно устраивают провокации, нагнетая ядерную напряженность в регионе. В этих условиях Пхеньян считает законным правом суверенного государства создание собственного мощного "ядерного щита" для сдерживания внешней агрессии.

Разделы:

В миреАрмия

Теги:

ядерное оружиеКНДР