В КНР создали биогибридного робота-ската

Китайские исследователи сконструировали миниатюрного робота, который плавает подобно скату. Источником энергии для него служит настоящая мышечная ткань, взятая из бедра бычьей лягушки. Об этом сообщает TV BRICS.

Разработка выполнена в Шэньянском институте автоматизации при Китайской академии наук (КАН). Устройство не использует провода или батареи. Управление осуществляется с помощью инфракрасного света: лучи направляются на крошечные солнечные панели на спинке робота, те генерируют электрические импульсы, которые передаются на нервные окончания мышцы и вызывают ее сокращение.

Робот способен двигаться прямолинейно, поворачивать налево и направо, двигаться по кругу и разворачиваться на 180 градусов без физического подключения к пульту. Направляя лазер на левую или правую панель, ученые заставляют одну сторону мышцы сокращаться, а другую расслабляться, что позволяет маневрировать как настоящий скат.

Средняя скорость робота составляет 0,54 длины корпуса в секунду (около 2,7 сантиметра в секунду), максимальная – до 2 длин корпуса в секунду. Полный оборот он совершает за 17 секунд. Устройство может нести груз до 5 граммов и медленно передвигаться по суше.

По словам автора исследования Чжан Чуана, это первый случай сочетания природной мышечной ткани с беспроводной световой стимуляцией. В лабораторных условиях мышца сохраняла реактивность до 11 дней, а робот двигался без сбоев целую неделю.

В отличие от искусственно выращенной в лаборатории мускулатуры, природная ткань имеет упорядоченную волокнистую структуру и развивает большее усилие. В планах ученых – продлить срок жизнеспособности мышцы, разработать более мягкие электроды для тонкого контроля и добавить систему накопления энергии для полной автономности.

По мнению исследователей, робот может применяться для мониторинга мелководных экосистем и наблюдения за водными обитателями без вреда для них. Кроме того, метод управления мышцами с помощью электрических сигналов может в перспективе использоваться в медицине - для восстановления мышц после нервных повреждений или для создания лабораторных систем по выращиванию тканей.