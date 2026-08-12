В Колумбии объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

В Колумбии объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения. По официальной информации, погибли не менее 250 человек, около 2600 получили травмы.

Спасатели продолжают искать выживших, хотя эксперты предупреждают, что после 72 часов шансы значительно снижаются.

12 августа в городе Кали под завалами нашли двухмесячного ребенка. Мальчик выжил благодаря отцу, который все это время своим телом защищал его от обломков бетонных конструкций.

Одним из последствий землетрясения стало и то, что экспорт кофе из Колумбии практически остановился, а перенаправить поставки через другие порты мешает нехватка грузовиков.

Перерабатывающие предприятия все еще оценивают ущерб. Пока не поступало сообщений о серьезных структурных повреждениях кофейных фабрик, но работа нарушена из-за перебоев с электричеством, проблем со связью и личных последствий для работников.