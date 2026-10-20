В Колумбии при обрушении на нелегальной шахте погибли 14 человек
14 человек погибли и 7 пострадали при обрушении на нелегальной шахте на юго-западе Колумбии. На руднике добывали золото.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.
Это второе подобное ЧП за последние месяцы. В августе при аналогичном обрушении в том же департаменте погибли 13 человек.
Нерегулируемая добыча полезных ископаемых широко распространена в сельских районах Колумбии. При этом отсутствие необходимой инфраструктуры часто приводит к несчастным случаям.
Фото РИА Новости