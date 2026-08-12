В Колумбии продолжают находить выживших под завалами после землетрясения

Спустя десятки часов с момента разрушительного землетрясения в Колумбии спасателям все еще удается найти выживших под завалами. В Перейре из-под обломков здания спасли 32-летнюю женщину, в Кали - чудом уцелевшего мужчину.

Тем временем количество погибших в результате землетрясения превысило 250 человек, более 1,6 тыс. получили ранения. Сотни пропали без вести.

Спасатели ни на секунду не прекращают поисковые операции. Они работают с кранами и экскаваторами, а также разбирают завалы вручную. При этом окружающих призывают соблюдать тишину, чтобы услышать людей, которые могут оставаться под обломками.