В Конгрессе США поддержали новые жесткие санкции против России

Палата представителей Конгресса США во время процедурного голосования поддержала законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Финальное голосование в нижней палате назначено на 16 сентября.

После одобрения документ поступит на подпись к президенту. Законопроект наделяет Трампа правом вводить вторичные пошлины в размере до 100 % для любых государств и зарубежных компаний, которые продолжают закупать российские нефть и газ.

При этом демократы опасаются, что этот документ в первую очередь выгоден самому хозяину Белого дома, так как он фактически возвращает Трампу неограниченные возможности для развязывания глобальных торговых войн.