В Конгрессе США рассматривают оборонный бюджет на 2027 год

Более 1 трл долларов на военные нужды в 2027 году планирует направить Палата представителей Конгресса США. Далее законопроект поступит на рассмотрение Сената, и в случае одобрения будет передан на подпись президенту. Однако, как отмечает Politico, рассмотрение инициативы в верхней палате может оказаться непростым: для ее принятия необходима поддержка не менее 60 сенаторов. Ранее Сенат аналогичный законопроект отклонил.

Палата представителей одобрила выделение 95 млрд долларов, из которых 73 млрд предлагается направить на финансирование военной операции против Ирана. Документ также будет рассмотрен Сенатом.